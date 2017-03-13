Россияне стали чаще пользоваться банковскими картами для оплаты товаров

В 2016 году возросла доля операций по оплате товаров с помощью банковских карт. Она составляет 80 процентов от общего числа безналичных транзакций, сообщает Rambler News Service со ссылкой на информацию ЦБ.

«На протяжении нескольких лет мы наблюдаем существенный рост доли безналичных операций по картам наших граждан: 6-8 процентных пунктов в год. Это очень хороший показатель… Банковская карта все чаще используется именно как платежный инструмент. Мы предполагаем, что данная тенденция сохранится благодаря развитию платежных технологий, в том числе и бесконтактных», — отметила заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова.

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Она также сообщила, что объем эмиссии карт российских банков вырос за 2016 год на 4,5 процента. За 2016 год в России и за ее пределами по этим картам было совершено 17,9 миллиардов транзакций на 51,2 триллиона рублей. В среднем каждый россиянин совершил в 2016 году 120 операций, в 2015 — 90 операций, на сумму 349,7 тысячи рублей и 283,8 тысячи рублей соответственно.

По данным 2009 года, из 100 платежей лишь 21 выполнялся с помощью банковских карт. В 2016 году количество транзакций по картам повысилось до 71 платежа. За 7 лет доля оплаты товаров и услуг картами в общем объеме розничной торговли выросла с 3,5 процента до 30,5 процента.