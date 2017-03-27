СМИ сообщили об отключении Росэнергобанка от платежной системы ЦБ

Центробанк отключил московский Росэнергобанк от своей системы расчетов «Банковские электронные срочные платежи» (БЭСП). Об этом в понедельник, 27 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Кредитные организации, которые регулятор отключает от БЭСП, часто лишаются лицензии Банка России. В редких случаях это является временной мерой, вызванной техническими причинами.

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Международное рейтинговое агентство Moody's в феврале 2017 года понизило долгосрочные рейтинги депозитов Росэнергобанка в национальной и иностранной валюте до уровня «Caa2» (очень высокий кредитный риск) с негативным прогнозом. Аналитики объяснили снижение рейтинга банка ухудшением ситуации с ликвидностью, а также снизившимся качеством активов банка.

Росэнергобанк занимал на 1 марта 88-е место в российской банковской системе. Его активы составляли 58,7 миллиарда рублей. По данным ЦБ, кредитная организация участвует в системе страхования вкладов.