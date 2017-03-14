ЦБ отозвал лицензию у московского банка «Нефтяной альянс». Об этом во вторник, 16 марта, сообщает пресс-служба регулятора.

Банк России отмечает, что «Нефтяной альянс» размещал денежные средства в низкокачественные активы, а резервов, адекватных принятым рискам, не создавал. «В связи с неудовлетворительным качеством активов, не генерировавших достаточный денежный поток, кредитная организация не обеспечила своевременное исполнение обязательств перед кредиторами. Надлежащая оценка кредитного риска выявила полную утрату банком собственных средств (капитала)», — говорится в пресс-релизе.

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Также отмечается, что банк не соблюдал требования закона в области противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.

Назначена временная администрация, которая будет работать до назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

«Нефтяной альянс» — участник системы страхования вкладов. На 1 февраля 2017 года занимал 217-е место в банковской системе России.