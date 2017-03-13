«Югра» продлила бесплатное открытие счетов для клиентов закрытых банков

Банк «Югра» продлевает акцию по бесплатному открытию расчетного счета до конца 2017 года. Воспользоваться специальными условиями могут клиенты банков с отозванной лицензией, находящихся под управлением внешней администрации или подверженных санации. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе финансовой организации.

Помимо открытия расчетного счета клиенту бесплатно предоставляются услуги по удостоверению и заверению всех необходимых документов и формирование электронной выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП.

Кроме того, до 31 марта 2017 года клиентам банка-юридическим лицам предоставляется расчетно-кассовое обслуживание с выгодой до 50 процентов, а также возможность получения дополнительного дохода — до шести процентов годовых на текущий остаток по счету в рамках тарифов «Все для бизнеса».

«Несмотря на то, что ситуация в российской экономике стабилизировалась, бизнес до сих пор находится в сложных условиях. Наименее защищенными чувствуют себя предприниматели-клиенты банков, ведущих рискованную политику. Мы много лет тесно сотрудничаем с бизнесом различного масштаба — от небольших предприятий до крупных корпораций — и понимаем потребности и проблемы наших клиентов. Для того, чтобы "заблокированные" в проблемном банке счета не стали помехой бизнесу, не влияли на возможность совершения сделок, мы предложили клиентам таких банков услугу оперативного бесплатного открытия расчетного счета. Акция была запущена в прошлом году, и стала настолько востребованной, что мы приняли решение продлить ее до конца года», — прокомментировал председатель правления банка «Югра» Дмитрий Шиляев.

«Югра» — универсальный коммерческий банк федерального уровня. Кредитную организацию основали в 1990 году. По размеру капитала входит в тридцатку крупнейших российских банков. Мажоритарный акционер — Алексей Хотин. Он контролирует 52,5 процента акций.