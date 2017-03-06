«Югра» поддержит волейбольное «Динамо» в плей-офф Лиги Чемпионов

Банк «Югра» — официальный спонсор мужского волейбольного клуба «Динамо» (Москва) — поддержит команду в плей-офф Лиги Чемпионов. В матче «Раунда двенадцати» «бело-голубые» встретятся с турецким клубом «Аркас». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе финансовой организации.

«Мы внимательно следили за успехами "Динамо" в матчах Лиги Чемпионов, и ни минуты не сомневались в том, что команда успешно выйдет из группы. От игры к игре динамовцы демонстрируют сильнейшие атаку и оборону, достойные настоящих профессионалов и серьезных соперников. Надеемся, что такой темп команда сохранит в плей-офф, и в "Раунде двенадцати" мы снова увидим динамичный красивый волейбол», — прокомментировал президент банка «Югра» Алексей Нефедов.

Первые матчи «Раунда двенадцати» пройдут 14-16 марта, ответные встречи состоятся с 21 по 23 марта.

Лига Чемпионов — ежегодный европейский турнир, проходящий под эгидой Европейской Конфедерации волейбола. В современном формате турнир проводится с 2000 года. В течение 17 лет российские команды становились победителями восемь раз, в том числе в последних пяти розыгрышах подряд. На сегодняшний день высшим достижением московского «Динамо» в Лиге чемпионов являются серебряные медали, завоеванные в 2010 году.

«Югра» — универсальный коммерческий банк федерального уровня. Кредитную организацию основали в 1990 году. По размеру капитала входит в тридцатку крупнейших российских банков. Мажоритарный акционер — Алексей Хотин. Он контролирует 52,5 процента акций.