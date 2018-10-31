ЦБ отозвал лицензию у двух банков

Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у московского Инкаробанка и Международного банка Санкт-Петербурга (МБСП), говорится в сообщениях на сайте регулятора.

Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 октября 2018 Инкаробанк занимал 340 место в банковской системе Российской Федерации. При этом, как отмечает ЦБ, более половины выданных банком ссуд были сомнительного качеством. При оценке кредитного риска было выявлено снижение размера капитала банка практически вдвое. В результате возникла угроза банкротства, что создало реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков.

МБСП столкнулся с проблемами из-за рискованной, по оценке ЦБ, бизнес-модели. На балансе банка образовался значительный объем проблемных активов. Как говорится в сообщении, регулятор неоднократно применял в отношении МБСП меры надзорного воздействия, «в том числе вводил ограничение на привлечение денежных средств населения».

«Руководство и собственники банка не предприняли эффективных действий, направленных на нормализацию его деятельности», — говорится в сообщение ЦБ.

В начале сентября заместитель председателя ЦБ Василий Поздышев заявил, что массированный отзыв лицензий у банков завершается. На тот момент регулятор прекратил деятельность 37 банков.

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