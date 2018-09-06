Российским банкам пообещали светлое будущее

Масштабный отзыв лицензий у российских банков подходит к концу, заявил первый заместитель председателя ЦБ Василий Поздышев. Его цитирует агентство «Прайм».

«Массированный этап отзыва лицензий потихоньку завершается, мы подходим к этапу завершения финансового оздоровления банковского сектора», — отметил Поздышев.

В 2018 году ЦБ отозвал лицензии у 37 банков. Еще пять кредитных организаций — «Траст», Рост-банк, «Советский», Автовазбанк и Азиатско-Тихоокеанский банк — были переданы на санацию в Фонд консолидации банковского сектора, подконтрольный регулятору. В 2017 году лицензии были отозваны у 47 банков, еще три — «Открытие», Бинбанк и Промсвязьбанк — отправились на санацию.

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Помимо этого, 6 сентября рейтинговое агентство «Эксперт» представило свежую версию своего индекса здоровья банковского сектора. По итогам первой половины 2018 года его значение достигло 89,8 процента против 89,3 процента на начало года. Вместе с тем авторы отметили, что в банковской системе остается значительное число участников, либо вовсе «свернувших традиционную банковскую деятельность, либо сделавших ставку на рискованные бизнес-модели».

В ближайший год, по прогнозу агентства, 48 банков могут объявить дефолт из-за невозможности расплачиваться по своим обязательствам.

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