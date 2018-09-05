Из России выведут миллиарды долларов

Минэкономразвития в два раза увеличило прогноз по оттоку капитала из России в 2018 году, следует из отчета «Картина экономики. Август 2018 года», опубликованного на сайте ведомства.

Согласно свежим данным, из страны по итогам 2018 года будет выведен 41 миллиард долларов, а не 18 миллиардов, о которых говорилось ранее.

Отток капитала представляет собой отрицательное сальдо финансового счета — части платежного баланса страны. В нем учитываются средства, поступившие в страну и выведенные из нее в качестве инвестиций — как прямых (когда приобретается доля в компании выше десяти процентов), так и портфельных (миноритарные пакеты акций и облигации), а также выданные нерезидентам кредиты и платежи по полученным ранее кредитам.

По итогам первых семи месяцев 2017 года отток капитала из России, по данным ЦБ, составил 21,5 миллиарда долларов против 8,7 миллиарда годом ранее. Регулятор связывал такую динамику с активной покупкой зарубежных активов и сокращением задолженности российских банков перед иностранцами.

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