Россиянам предложили потерпеть до укрепления рубля

Минэкономразвития изменило свой прогноз по курсу доллара на 2018-2019 годы в сторону ослабления рубля, говорится в аналитическом обзоре «Картина экономики. Август 2018 года», опубликованном на сайте ведомства.

Согласно новому прогнозу Минэкономразвития, средний курс доллара в 2018 году будет равняться 61,7 рубля. Ранее это значение находилось на уровне 60,8 рубля. В 2019 году один доллар будет стоить 63,9 рубля против прежних 63,2.

По данным министерства, ослабление рубля к доллару за период с июля по август составило около 8 процентов — с 62,9 до 66 рублей за доллар.

Вместе с тем авторы доклада по-прежнему оптимистично смотрят на будущее российской валюты и уверены, что ее курс начнет выравниваться до ранее озвученных значений с 2020 года. «Фундаментальные условия функционирования российской экономики в средне- и долгосрочном периоде существенно не изменятся. В связи с этим Минэкономразвития России сохраняет неизменным прогноз курса рубля на 2020-2024 годы», — говорится в документе.

В 2020 году средний курс доллара, по прогнозу Минэкономразвития, составит 63,8 рубля, в 2024-м — 68 рублей.

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