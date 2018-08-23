Правительство решило играть против рубля

Минфин не будет менять планы закупок валюты в рамках бюджетного правила, несмотря на решение ЦБ заморозить закупки валюты на внутреннем рынке до конца сентября. Об этом говорится в сообщении РБК со ссылкой на представителя министерства.

«Источники валюты для пополнения счета Федерального казначейства ЦБ определяет самостоятельно», — уточнил представитель Минфина.

Таким образом до 7 сентября Федеральное казначейство все равно выполнит план по закупке иностранной валюты на 383 миллиарда рублей. На данный момент ЦБ потратил только 96 миллиардов рублей, так что осталось перевести в валюту еще 287 миллиардов рублей.

В рамках бюджетного правила Минфин с помощью Центробанка закупает на внутреннем рынке иностранную валюту на дополнительные нефтегазовые доходы в рублях. Ежемесячные объемы покупки валюты определяются по формуле, установленной правительством. Приобретенная валюта перечисляется на счета Фонда национального благосостояния (ФНБ) в Центробанке.

При этом в правилах правительства по проведению расчетов в связи с дополнительными нефтегазовыми доходами никак не регламентируется, где Минфин должен приобретать валюту. Таким образом, ее можно получить как на внутреннем рынке, так и непосредственно у ЦБ.

«Казначейство берет валюту у ЦБ, а где ЦБ берет валюту — его дело», — приводит РБК слова федерального чиновника.

Ранее ЦБ сообщил о решении остановить до конца сентября закупку валюты на внутреннем рынке «в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков». После этого заявления падение рубля прекратилось и даже удалось немного отыграть позиции.

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