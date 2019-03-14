План ЦБ по спасению банковского сектора России начался с провала

Центробанк не смог продать на открытом аукционе санированный Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ), говорится в сообщении на сайте регулятора.

Отмечается, что организованный ЦБ аукцион признан несостоявшимся из-за того, что ни один из двух допущенных к торгам участников «фактически не принял в них участия».

В результате 99,9 процента акций АТБ остались в собственности ЦБ. Остальные бумаги принадлежат миноритарным акционерам. В связи с этим ЦБ планирует рассмотреть вопрос о формировании постоянных органов управления банком со своим участием. Следующую попытку продать спасенный банк регулятор предпримет в 2020 году.

Банк АТБ был санирован весной 2018 года после того, как проверка ЦБ выявила у него недостаточность капитала. Регулятор уменьшил собственные средства банка до одного рубля, после чего выкупил за девять миллиардов рублей дополнительную эмиссию акций и стал его основным собственником. Еще три миллиарда регулятор выдал банку в качестве кредита для поддержания ликвидности, эти средства в последствии были возвращены.

АТБ стал первым банком, который ЦБ попытался продать после санации. Ранее в руководстве регулятора не раз заявляли, что собираются сделать то же самое и с другими кредитными организациями, прошедшими процедуру оздоровления, прежде всего с банком «ФК Открытие», объединенным с Бинбанком.

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