Россияне забрали из банков валюту на миллиард долларов

В октябре этого года россияне забрали с вкладов в банках валюты на 1,16 миллиарда долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Центробанка. В общей сложности с начала года россияне забрали с вкладов почти 13 миллиардов долларов. Активнее всего это происходило во время первой волны эпидемии коронавируса — в марте 2020-го — тогда из банков ввели 4,5 миллиарда долларов.

Уточняется, что сейчас наибольший отток валюты был зафиксирован в ВТБ (246,2 миллиона долларов), Сбербанке (189,1 миллиона долларов), Газпромбанке (146,7 миллиона долларов) и Альфа-Банке (136,4 миллиона долларов). Регулятор указал, что граждане стали активнее переводить валюту на текущие счета, сейчас их общий объем превышает 24 миллиарда долларов.

Динамика показывает, что вклады в иностранной валюте перестают быть выгодными, и граждане ищут альтернативные способы сбережения денег. «Соответственно, у населения нет стимулов размещать средства в валютные вклады, поэтому тенденция оттока средств из депозитов в валюте, на наш взгляд, будет продолжаться, учитывая, что нулевые ставки — это долгосрочный тренд», — прокомментировал инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.

Клиенты банков сталкиваются с околонулевыми ставками, забирают средства, переводя их в наличную форму или в более доходные инвестиционные инструменты. Россиянам также оказалось выгоднее вкладывать деньги в недвижимость, цена которой растет.