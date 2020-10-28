Россияне решили массово забрать валюту из банков

Объем средств на валютных счетах физлиц снизился в сентябре этого года более чем на миллиард долларов (или на 1,3 процента), что стало рекордом с марта. Около 400 миллионов долларов россияне забрали со вкладов сроком от месяца до года, еще 780 миллионов — с более долгосрочных, пишет «Коммерсантъ».

Материалы по теме Ценовые войны Региональные власти намерены регулировать тарифы в такси За упокой Известные всему миру компании десятилетиями доминировали на рынке. Почему они потерпели крах?

Согласно оценке издания, лидерами по оттоку валютных вкладов стали Сбербанк (380 миллионов долларов), ВТБ (275 миллионов долларов), Альфа-банк (90 миллионов), Райффайзенбанк (54 миллиона). По мнению аналитиков, отток провоцируют сами финансовые организации.

Клиенты сталкиваются с околонулевыми ставками, забирают средства, переводя их в наличную форму или в более доходные инвестиционные инструменты. Эксперты отмечают, что также повлияла на россиян и пандемия, которая спровоцировавшая резкое падение доходов населения и усиление безработицы, заставив граждан распечатывать валютные запасы.

Россиянам также оказалось выгоднее вкладывать деньги в недвижимость, цена которой растет. Также вырос интерес у населения к открытию брокерских счетов. По мнению аналитиков, в четвертом квартале отток валютных вкладов может только усилиться.

В августе россияне забрали со счетов и депозитов валюту на 405,2 миллиона долларов. До этого клиенты три месяца подряд (май-июль) пополняли счета (их объем увеличился на 1,36 миллиарда долларов). В августе остатки на валютных вкладах сократились на 0,5 процента, а объем рублевых немного увеличился (на 0,1 процента).