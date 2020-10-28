Россияне решили массово забрать валюту из банков

Объем средств на валютных счетах физлиц снизился в сентябре этого года более чем на миллиард долларов (или на 1,3 процента), что стало рекордом с марта. Около 400 миллионов долларов россияне забрали со вкладов сроком от месяца до года, еще 780 миллионов — с более долгосрочных, пишет «Коммерсантъ».
Согласно оценке издания, лидерами по оттоку валютных вкладов стали Сбербанк (380 миллионов долларов), ВТБ (275 миллионов долларов), Альфа-банк (90 миллионов), Райффайзенбанк (54 миллиона). По мнению аналитиков, отток провоцируют сами финансовые организации.
Клиенты сталкиваются с околонулевыми ставками, забирают средства, переводя их в наличную форму или в более доходные инвестиционные инструменты. Эксперты отмечают, что также повлияла на россиян и пандемия, которая спровоцировавшая резкое падение доходов населения и усиление безработицы, заставив граждан распечатывать валютные запасы.
Россиянам также оказалось выгоднее вкладывать деньги в недвижимость, цена которой растет. Также вырос интерес у населения к открытию брокерских счетов. По мнению аналитиков, в четвертом квартале отток валютных вкладов может только усилиться.
В августе россияне забрали со счетов и депозитов валюту на 405,2 миллиона долларов. До этого клиенты три месяца подряд (май-июль) пополняли счета (их объем увеличился на 1,36 миллиарда долларов). В августе остатки на валютных вкладах сократились на 0,5 процента, а объем рублевых немного увеличился (на 0,1 процента).