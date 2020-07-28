Идею конфискации вкладов россиян объяснили

Министерство финансов России объяснило собственную идею конфискации банковских вкладов россиян, которых уличили в незаконных доходах, и перенаправления средств в Пенсионный фонд России (ПФР), сообщают «Ведомости».

В пресс-службе указали, что таким образом планируется устранить законодательные пробелы и синхронизировать различные кодексы в отношении коррупционных дел.

В настоящее время Бюджетный кодекс обязывает зачислять незаконно полученные и изъятые средства в пользу ПФР. При этом в Гражданском кодексе не говорится, что конфисковать могут как имущество коррупционеров, так и деньги, если не удастся найти доказательства законности их получения. Именно такие поправки и предложили в Минфине.

Ранее сообщалось, что в случае принятия документ вступит в силу до конца 2020 года. При этом конфискацию распространят на всех граждан, а не только на госслужащих.

Изначально в Минфине не уточнили, какое ведомство займется проверкой доходов, какова будет минимальная сумма для ее инициации и на какой период она распространится. Если верить комментарию ведомства, то в этой части изменений не предполагается, а новых оснований для преследования не введут.

В текущем году ПФР получил 21,4 миллиарда рублей от продажи имущества, конфискованного у коррупционеров. Такой принцип пополнения фонда использовался впервые.

Конституционный суд России в ноябре 2019 года постановил, что имущество могут забирать также у друзей и родственников чиновников, уличенных в коррупции, если те не смогут обосновать их происхождение. Он постановил, что такая мера не нарушает конституционные права граждан.

В июне россияне закрыли валютных вкладов более чем на 600 миллионов долларов, что на 100 миллионов больше, чем в мае.