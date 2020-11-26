Банки сэкономили на вкладах россиян миллиарды рублей

Банки сэкономили на депозитах россиян десятки миллиардов рублей в 2020 году, снизив отчисления в систему страхования вкладов на четверть. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По данным Агентства по страхованию вкладов (АСВ), за три квартала 2020 года банки сэкономили уже 56 миллиардов рублей, что соответствует пяти процентам от чистой прибыли банковского сектора за тот же период. По итогам года цифра вырастет до 75 миллиардов.

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По оценке издания, Сбербанк сократил страховые отчисления на 26,8 процента год к году, до 46,9 миллиарда рублей. ВТБ снизил отчисления на 24,3 процента, до 16,8 миллиарда рублей. Расходы РСХБ, ФК «Открытие», Райффайзенбанка, Росбанка и МКБ снизились на 16-27 процентов. Отчисления «Восточного» сократились на 44,3 процента.

Весной 2020 года АСВ в качестве меры поддержки банковского сектора решило снизить ставку страховых взносов для кредитных учреждений с 0,15 процента до 0,1 процента. Такой шаг должен был увеличить возможности банков по реструктуризации кредитов россиянам и поддержке экономики.

Как отмечает издание, на сокращение объема взносов по итогам первых трех кварталов могла повлиять не только сниженная ставка по отчислениям, но и уменьшение расчетной базы для страховых взносов. При этом общий объем застрахованных средств всех вкладчиков в банках России на конец сентября вырос на 2,6 процента, до 37,5 триллиона рублей. Из них на депозиты населения приходится 32,6 триллиона.