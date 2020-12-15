Составлен рейтинг самых востребованных профессий

Самыми востребованными в 2020 году стали такие профессии как менеджер по продажам, инженер и водитель. Соответствующий рейтинг составили специалисты сервиса по поиску работы HeadHunter, его публикует РИА Новости.

На четвертой строчке топ-10 оказались врачи, на пятой — бухгалтеры. За ними последовали менеджеры по работе с клиентами, токари, торговые представители, слесари и продавцы-консультанты.

При этом рейтинг востребованных вакансий в Москве немного отличился от общероссийского. Так, на четвертом месте в столице оказались бухгалтеры и водители, на пятом — программисты. На последующих строчках расположились менеджеры по работе с клиентами, юристы, повара, кладовщики и продавцы-кассиры.

Ранее сервис провел опрос, выяснив, какую профессию россияне считают наиболее престижной. Топ возглавили программисты — эту работу назвали престижной 17 процентов опрошенных. На втором месте оказалась профессия директора и топ-менеджера (13 процентов). Третью строчку разделили профессии президента, инженера и врача (по 4 процента).