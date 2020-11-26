Россиянам помогут построить оптимальную карьеру

Службы занятости в России перепрофилируют в государственные кадровые агентства, к 2023 году они заработают во всех регионах страны, рассказали в Минтруде. Об этом пишет «Российская газета».

Обновленные службы занятости должны будут помогать россиянам построить оптимальную карьеру, а работодателям — набрать штат. Новые стандарты обслуживания внедрят поэтапно: кадровые агентства в следующем году появятся в 61 регионе, в 2022-м — в 73 регионах, а в 2023-м заработают по всей России. Новый стандарт будет каждый год корректироваться с учетом меняющихся потребностей рынка труда.

В конце октября министр труда России Антон Котяков утвердил список из 50 наиболее востребованных и перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования. Топ списка составили такие профессии как агроном, ветеринарный фельдшер, графический дизайнер, лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства, мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики и мастер общестроительных работ. Кроме того, востребованными стали медицинские сестры, повара, сварщики, специалисты в области индустрии красоты, воспитания, гостеприимства. А замыкают перечень фармацевты, фельдшеры и электромонтажники.