Составлен список самых востребованных специалистов с профобразованием

Министр труда России Антон Котяков утвердил список из 50 наиболее востребованных и перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

В приказе отмечается, что перечень создан для разработки и актуализации стандартов среднего профессионального образования в стране. Топ приведенного списка, указанный в приложении к документу, составили такие профессии как агроном, ветеринарный фельдшер, графический дизайнер, лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства, мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики и мастер общестроительных работ.

Кроме того, востребованными стали медицинские сестры, повара, сварщики, специалисты в области индустрии красоты, воспитания, гостеприимства. А замыкают перечень фармацевты, фельдшеры и электромонтажники.

Ранее Минэкономразвития назвало самые нужные профессии в России. В первой пятерке также оказались водители и разработчики программного обеспечения. Популярностью также пользуются низкоквалифицированные работники, например, уборщицы.