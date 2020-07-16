Названы самые нужные в России профессии

Российское Минэкономразвития показало список самых популярных у работодателей профессий. В число самых нужных вошли программисты, грузчики и врачи. Об этом сообщает газета «Известия».

В первой пятерке также оказались водители и разработчики программного обеспечения. Популярностью также пользуются низкоквалифицированные работники, например, уборщицы. В министерстве полагают, что всплеск вскоре сойдет на нет. Главное направление сейчас — информационные технологии, так что спрос на сотрудников этой сферы продолжится и в будущем, указывают в ведомстве.

Ранее сообщалось, что после отмены ограничений, введенных из-за распространения коронавируса, более других на рынке труда оказались востребованы профессии преподавателей и госслужащих. Наибольший прирост вакансий от работодателей зафиксирован в Москве и Московской области.