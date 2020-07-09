Названа доля зарабатывающих на хобби россиян

Каждый пятый россиянин зарабатывает на хобби. При этом мужчинам чаще женщин удается монетизировать собственные увлечения — 27 против 15 процентов. Об этом свидетельствует исследование сервиса поиска работы HeadHunter, сообщает ТАСС.

Самым распространенным стало направление «Искусство, развлечение, масс-медиа», которое своим хобби считают 59 процентов опрошенных. На втором месте — «Информационные технологии, интернет, телеком», эта сфера приносит доходы 38 процентам гражданам.

Перспективными для превращения хобби в работу сферами россияне назвали также программирование (25 процентов), рисование (13 процентов), писательство (6 процентов). Помимо этого респонденты отмечали в качестве хобби коллекционирование старых изданий, помощь людям, изучение компьютера и литературу.

Наибольшие сложности в превращении хобби в профессии возникали у граждан, интересующихся компьютерными играми (70 процентов), рисованием (63 процента), писательством (58 процентов), интернетом и социальными сетями (56 процентов). Основная сложность заключалась в отсутствии профессионального опыта, профессионального образования и долгом поиске работы.

Тем не менее, по данным исследования, половина опрошенных, сумевших монетизировать хобби стали специалистами, а 13 процентов открыли собственный бизнес.

7 июля эксперты сервиса подбора персонала «Работа.ру» назвали самые высокооплачиваемые работы на удаленке, в лидерах оказалась профессия бухгалтера с доходом до 250 тысяч рублей в месяц. В то же время доход переводчика с английского языка на удаленной работе может составить от 150 до 200 тысяч рублей. Высокие зарплаты при дистанционной работе наблюдаются в сфере продаж.

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