Сидящие на карантине из-за коронавируса начали отказываться от штанов

Удаленная работа и самоизоляция, на которую многим пришлось перейти из-за пандемии коронавируса, изменила предпочтения покупателей в одежде. Многие люди находятся дома, из-за чего начинают постепенно отказываться от приобретения штанов, сообщает Globalnews.
Например, в торговой сети Walmart зафиксировали рост продаж «верхов» и падение — «низов». Представители компании полагают, что такая тенденция будет сохраняться до тех пор пока люди не привыкнут к новому образу жизни. Чаще всего покупают толстовки и пижамы, которые идеально подходят для работы на дому. В основном торговля осуществляется онлайн, большой популярностью пользуются товары для хобби и развлечений.
По последним данным, в США зафиксировано более 189 тысяч случаев заражения коронавирусом. Умерли более четырех тысяч человек, более семи тысяч — вылечились. Президент страны Дональд Трамп заявил, что намеренно скрывал правду о возможной угрозе вируса в начале эпидемии.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения