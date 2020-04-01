Сидящие на карантине из-за коронавируса начали отказываться от штанов

Удаленная работа и самоизоляция, на которую многим пришлось перейти из-за пандемии коронавируса, изменила предпочтения покупателей в одежде. Многие люди находятся дома, из-за чего начинают постепенно отказываться от приобретения штанов, сообщает Globalnews.

Например, в торговой сети Walmart зафиксировали рост продаж «верхов» и падение — «низов». Представители компании полагают, что такая тенденция будет сохраняться до тех пор пока люди не привыкнут к новому образу жизни. Чаще всего покупают толстовки и пижамы, которые идеально подходят для работы на дому. В основном торговля осуществляется онлайн, большой популярностью пользуются товары для хобби и развлечений.

По последним данным, в США зафиксировано более 189 тысяч случаев заражения коронавирусом. Умерли более четырех тысяч человек, более семи тысяч — вылечились. Президент страны Дональд Трамп заявил, что намеренно скрывал правду о возможной угрозе вируса в начале эпидемии.

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