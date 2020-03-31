Найден еще один способ занять себя на карантине во время пандемии коронавируса

Британские стилистка и дизайнер интерьеров нашли еще один способ занять себя на самоизоляции во время пандемии коронавируса. Их рассказ появился на Fox News.

Основательницы лондонской компании Style Sisters Джемма Лилли (Gemma Lilly) и Шарлотта Реддингтон (Charlotte Reddington) предлагают в течение карантина заняться разбором гардероба. Так, по их мнению, правильно отсортированный шкаф делает жизнь более счастливой.

Предпринимательницы рекомендуют для удобного распределения вещей использовать тонкие бархатные вешалки, полочные разделители и герметичные вакуумные пакеты для хранения одежды в межсезонье. Помимо этого, они советуют раз в неделю выделять время для разбора вещей, чтобы гардероб оставался чистым.

Женщины также объяснили, почему важно избавляться от ненужной одежды: «Это поможет вам понять, что у вас есть, а чего не хватает. Уборка освободит место в гардеробе и даст возможность использовать приобретенные вещи по максимуму», — отметила Лилли.

В марте журналистка Гарриет Холл (Harriet Hall) раскрыла влияние одежды на психику человека, который находится на самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Выяснилось, что процесс подбора подходящего образа помогает телу и разуму настроиться на рабочий день, а также создает ощущение нахождения на рабочем месте.

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