Каждый пятый российский ребенок-геймер заявил об отсутствии хобби

В России компьютерными играми увлечены 83 процента детей, каждый пятый ребенок не имеет других хобби. Об этом говорится в исследовании «Лаборатории Касперского», передает «Интерфакс».

По данным исследователей, почти каждый десятый опрошенный ребенок старше семи лет посвящает компьютерным играм все свободное время (девять процентов), 47 процентов опрошенных детей играют около двух часов ежедневно. Наибольшей популярностью у российских детей пользуются такие онлайн-игры, как Minecraft и Roblox.

Отмечается, что иногда видеоигры становятся отдельной статьей в бюджете российских семей. Так, пятая часть детей-геймеров совершает покупки в процессе игры и тратит на это ежемесячно от 500 до 1000 рублей. При этом разрешения у родителей на подобные расходы спрашивают в основном мальчики (64 процента). Девочки в свою очередь предпочитают не говорить об этом (45 процентов).

Ранее эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) изучили влияние на здоровье малышей времени, проведенного ими со смартфонами в руках или за экраном компьютеров, и пришли к выводу, что сидячий образ жизни и увлеченность видеоиграми в детском возрасте приводит к смерти пяти миллионов человек ежегодно. По данным ВОЗ, в настоящее время более 23 процентов взрослых и около 80 процентов подростков недостаточно физически активны.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!