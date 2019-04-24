ВОЗ посоветовала убрать гаджеты от детей

Сидячий образ жизни и увлеченность видеоиграми в детском возрасте приводит к смерти пяти миллионов человек ежегодно. К такому выводу пришли эксперты Всемирной организации здравоохранения, изучив влияние на здоровье малышей времени, проведенного ими со смартфонами в руках или за экраном компьютеров.

По данным ВОЗ, в настоящее время более 23 процентов взрослых и около 80 процентов подростков недостаточно физически активны. Специалисты отметили, что привычка мало двигаться закладывается в людях до пяти лет, но именно в этом возрасте с ней необходимо бороться.

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Своей важной задачей ВОЗ считает увеличение физической активности у детей посредством отказа от сидения перед компьютерами, телевизорами и гаджетами. При этом время, которое ребенок проводит за чтением, пением и настольными играми, сокращаться не нужно — такие занятия благоприятно сказываются на умственном развитии.

В январе международная группа ученых выяснила, что у детей, пользующихся смартфоном перед сном, повышается риск недосыпания и ожирения, а также усиливается тревожность. По оценкам специалистов, во всем мире 90 процентов подростков не спят рекомендуемые 11 часов в сутки, и связано это с распространением гаджетов.

Ранее американские психологи пришли к выводу, что мобильные приложения, которые используются для успокоения плачущих детей, могут препятствовать нормальному развитию эмоциональной сферы.

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