Россиянка впервые получила диплом по запрещенной для женщин профессии

Софья Дорофеева стала первой россиянкой, которая получила диплом машиниста локомотива. Ранее эта профессия была запрещена для женщин. Об этом сообщается на сайте правительства Москвы.

Дорофеева окончила Московский колледж железнодорожного и городского транспорта с отличием. В детстве она хотела стать художницей, но рисовала в основном железную дорогу. «Будучи абитуриентом, я уже знала, как устроен поезд. Родители, конечно, не хотели, чтобы я училась "мужской" профессии, но я стояла на своем и еще ни разу не пожалела о своем выборе», — рассказала Дорофеева.

С января 2021 года Дорофеева станет помощником машиниста в моторвагонном депо Лобня на Московской железной дороге.

Официальный список профессий, запрещенных для женщин в России, действует с 1974 года. Предпоследняя действующая версия перечня из 456 профессий, куда в том числе вошли профессии матроса, боцмана, машиниста электропоезда и водителя автобуса на междугородных и международных маршрутах, была утверждена в феврале 2000 года. ООН неоднократно признавала документ ущемляющим права женщин.

В августе прошлого года министерство труда России более чем в четыре раза сократило перечень работ, запрещенных для женщин. В частности, по словам заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, женщин допустили до работы на должности машиниста поезда Московского метрополитена с января 2021 года.