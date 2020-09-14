В России создали первый женский экипаж на флоте

В России создали первый женский экипаж патрульного катера на Черноморском флоте (ЧФ). Эксперимент по его формированию признали успешным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу флота.

По информации агентства, женщины-военные прошли курсы интенсивной общевойсковой подготовки, обучились специальностям командира катера, моториста-электрика и рулевого-сигнальщика, а также научились подготавливать катер к выходу в море и безопасно управлять им как в реальных районах судоходства, так и на интерактивном тренажере. Кроме того, они прошли подготовку по практическому гранатометанию и стрельбе из штатного оружия.

«На выходе в море они самостоятельно исполняли все обязанности по занимаемым должностям, проводили техническое обслуживание силовой установки, навигационного оборудования, частей и механизмов патрульного катера», — сообщили в ЧФ. Там добавили, что теперь результаты эксперимента по созданию экипажа планируется направить в Главное командование Военно-морского флота (ВМФ) России.

Ранее сообщалось, что россиянки, которые впервые в истории страны прошли обучение на военных летчиц, смогут служить в любом роде авиации. До этого стало известно, что «Роскосмос» создаст отряд космонавток для полетов на орбиту. Компания собиралась искать кандидаток среди работниц ракетно-космических предприятий.

Вместе с тем в 2017 году в России секретным приказом Минобороны запретили россиянкам замещение по контракту таких воинских должностей, как стрелок, снайпер, сапер, водитель, механик, танкист. Также в России до сих пор действует список запрещенных профессий для женщин. Предпоследняя версия перечня из 456 профессий, куда входили профессии матроса, боцмана, машиниста электропоезда и водителя автобуса на междугородных и международных маршрутах, была утверждена в феврале 2000 года. ООН неоднократно признавала документ ущемляющим права женщин. В прошлом году этот список сократили более чем в четыре раза.