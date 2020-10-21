Описано влияние новых технологий на мировой рынок труда

Технологии могут вытеснить с мирового рынка труда 85 миллионов рабочих мест к 2025 году. Об этом говорится в докладе Всемирного экономического форума «Будущее рабочих мест 2020», передает «Интерфакс».
В ходе исследования были опрошены руководители высшего звена порядка 300 крупных и средних по размеру компаний в 15 отраслях экономики.
Отмечается, что на смену 85 миллионам рабочих мест придут 97 миллионов новых, которые будут более адаптированы к новым технологическим реалиям в части взаимодействия между людьми, машинами и алгоритмами.
Согласно результатам опроса, к 2025 году 43 процента работодателей планируют сократить число рабочих мест, 41 процент — думают о расширении использования подрядчиков для выполнения специализированных работ, 34 процента — намерены расширять штат. Ожидается, что технологические трансформации в компаниях к 2025 году изменения бизнес-задачи, структуру рабочих мест и профессиональные навыки.
В документе отмечается, что, несмотря увеличения числа новых рабочих мест, темпы прироста замедлятся.
В августе исследователи рассказали о том, что после снятия введенных из-за коронавируса ограничений россиянам перестало хватать свободных вакансий. Согласно данным экспертов, в июне на одну вакансию в России в среднем претендовали два человека. При этом до введения режима самоизоляции, в марте, на каждого безработного приходилось два свободных рабочих места.