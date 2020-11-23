Россияне назвали самые престижные профессии

Сервис по подбору персонала HeadHunter провел исследование и выяснил, какие профессии россияне считают самыми престижными. Об этом сообщает РИА Новости.

Работа программистом возглавила список, ее назвали престижной 17 процентов опрошенных. На втором месте оказалась профессия директора и топ-менеджера (13 процентов). Третью строчку разделили профессии президента, инженера и врача (по 4 процента).

В рейтинге наименее престижных профессий оказались уборщик, продавец и кассир (13 процентов), дворник (12 процентов), учитель (4 процента).

Большинство респондентов отметили, что престиж профессии определяется величиной зарплаты (74 процента) и уважением в обществе (58 процентов).

Исследование проводилось с 9 по 15 ноября 2020 года. Участие в опросе приняли 4184 соискателя.

Ранее сообщалось, что худшими занятиями для своих детей россияне назвали профессии дворника, продавца/кассира и уборщика. Такой ответ давали десять, семь и шесть процентов участников опроса сервиса по поиску работы Superjob соответственно. Также многие не захотели видеть своих детей полицейскими (пять процентов) и чиновниками (четыре процента). Показатели наравне с чиновниками набрали грузчики, водители и учителя.