Названы профессии с максимальным риском массовых увольнений

Наборщикам данных, торговым представителям, внутренним аудиторам и юристам грозят массовые сокращения до 2025 года. Бухгалтеры, секретари и администраторы тоже попали в число наименее востребованных профессий в России, об этом сказано в докладе Всемирного экономического форума «‎Будущее рынка труда» (The Future of Jobs Report).

Эксперты также назвали механиков, ремонтников, заводских рабочих и коммивояжеров среди тех, кто рискует столкнуться с увольнениями максимум через пять лет. Наибольшей популярностью у российских работодателей будут пользоваться специалисты по искусственному интеллекту, машинному обучению и Big Data, сказано в докладе.

Также будут востребованы разработчики программного обеспечения, специалисты по оптовой торговле и оптимизации бизнес-процессов, интернет-маркетологи, администраторы баз данных, а также менеджеры по продаже бизнес-услуг.

Ранее стало известно, что больше всего из «удаленщиков» в России получает программист-аналитик 1С с четырехлетним опытом работы. Зарплата на такой вакансии составит 270 тысяч рублей. На втором месте оказалась позиция менеджера внешнеэкономической деятельности на проекте с опытом работы от пяти лет и хорошим знанием иностранных языков для ведения переговоров.