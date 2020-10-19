Перечислены самые высокооплачиваемые удаленные профессии

Больше всего из «удаленщиков» получает программист-аналитик 1С с четырехлетним опытом работы. Зарплата на такой вакансии составит 270 тысяч рублей. Полный список доходов на дистанционной работе перечислили эксперты сервиса «Работа.ру». Исследование публикует РИА Новости.

На втором месте оказалась позиция менеджера внешне-экономической деятельности на проекте с опытом работы от пяти лет и хорошим знанием иностранных языков для ведения переговоров. В обязанности работника входит поиск поставщиков торговых автоматов и запчастей к ним, проведение аналитики рынка, а также организация схемы доставки оборудования.

До 180 тысяч предлагают backend-разработчик с опытом работы от трех лет. Ему необходимо знать определенный язык программирования и уметь работать с определенным программным обеспечением. До 140 тысяч рублей обещают Html-верстальщик (Senior) с опытом работы от 2 лет и знанием HTML5 и CSS3. 100 тысяч рублей платят на позиции преподавателя курса UX/UI (веб) дизайна.

Ранее были названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве. Так, самые большие суммы обещали зубному технику-керамисты, врачу-офтальмологу и программистам.