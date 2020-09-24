Россиян предложили не увольнять за пьянство на удаленной работе

Норма об увольнении сотрудника за появление пьяным на рабочем месте не будет распространяться на дистанционную занятость, следует из рабочей версии поправок к законопроекту об удаленной работе. Об этом в четверг, 24 сентября, пишет газета «Известия».

Созданием документа занималась рабочая группа, корректирующая законопроект об удаленной работе ко второму чтению, куда вошли представители Госдумы, Минтруда, профсоюзов, объединений работодателей и эксперты. Предлагается введение в Трудовой кодекс нормы о том, что удаленного работника нельзя будет уволить за прогул в традиционном понимании — отсутствие на рабочем месте в течение рабочего дня или смены. Однако при этом предлагается замещающая норма, по которой сотрудника можно уволить, если он не выходит на связь «более чем на один рабочий день установленного срока, в течение которого работник обязан реагировать на запросы работодателя», говорится в документе.

Все остальные основания для увольнения россиян сохранятся и будут применяться как к традиционной, так и к удаленной работе, следует из проекта поправок. Не меняются и основания для увольнения, не связанные с работой конкретного сотрудника: ликвидация организации или сокращение штата. Как пояснил изданию глава думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов, поправки еще обсуждаются и работу над ними планируется завершить в течение осенней сессии.

Как оценил инициативу проректор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов, получается, что сотрудника нельзя будет уволить при должном исполнении обязанностей из дома, даже если он будет пить хоть каждый день. Он предположил, что это связано с невозможностью доказать при удаленной работе сам факт опьянения. Зафиксировать это можно лишь при визите в квартиру работодателя и коллег-свидетелей, однако это противоречит конституционному праву о неприкосновенности жилья.

Ранее стало известно, что рабочая группа, готовящая ко второму чтению законопроект об удаленной работе, обсуждает вопрос о распространении северных надбавок на сотрудников, трудящихся дистанционно. Размер надбавок различается в зависимости от региона и рассчитывается исходя из районного коэффициента. В целом они составляют от 15 до 100 процентов от зарплаты.

Госдума 21 июля приняла в первом чтении законопроект об удаленной работе, предполагающий поправки в главу 49.1 Трудового кодекса. Они закрепляют три вида удаленной работы — постоянную, временную и комбинированную. Кроме того, поправки закрепляют право работника на удаленке быть офлайн — то есть, все задачи, которые он по поручению руководства выполняет уже после окончания рабочего дня, будут оплачиваться как сверхурочные.