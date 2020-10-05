Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве

Сервис Работа.ру представил октябрьский рейтинг самых оплачиваемых предложений в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

Одной из самых высокооплачиваемых вакансий стала должность зубного техника-керамиста. Работодатель готов платить кандидату с трехлетним опытом работы и действующим сертификатом от 150 до 300 тысяч рублей в месяц.

Врач-офтальмолог в салоне оптики также может рассчитывать на зарплату до 160 000 рублей. При этом в его обязанности будет входить консультирование клиентов, помощь в подборе очков и диагностика зрения.

Традиционно высоким спросом пользуются программисты. Например, Senior разработчику C# предлагают до 210 тысяч рублей в месяц, как плюс указана возможность удаленной работы.

Кроме того, в столице высокие зарплаты предлагают репетитору английского языка (80-120 тысяч рублей), преподавателю курса для бровистов (до 150 тысяч рублей) в месяц, и руководителю кадровой службы (120-150 тысяч рублей в месяц).

Ранее 5 октября сообщалось, что, по муниципальной статистике Росстата за январь-июнь 2020 года по крупным и средним предприятиям, самая высокая средняя зарплата была зафиксирована в Москве (103,1 тысячи рублей). Также в тройке оказались Южно-Сахалинск и Салехард (97,4 и 94,9 тысячи рублей соответственно).

29 сентября стало известно, что после ослабления карантинных ограничений, связанных с пандемией коронавируса, 35 процентов российских компаний снизили сотрудникам зарплаты. Чтобы обеспечить функционирование бизнеса, фирмы также переводили большое число сотрудников на удаленку и сокращали траты на рекламу.