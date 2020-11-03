Россияне захотели подрабатывать каждый день

Больше половины опрошенных сервисом «Работа.ру» россиян хотели бы подрабатывать несколько дней в неделю в дополнение к основной работе. Выдержки из исследования приводит РБК.

53 процента респондентов отметили, что хотели бы иметь возможность подрабатывать несколько дней в неделю. 89 процентов планируют найти дополнительное место работы. Уже имеют его только 8 процентов опрошенных.

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Еще 15 процентов заявили, что планируют заниматься подработкой несколько раз в месяц. При этом они хотели бы иметь возможность самостоятельно выстраивать гибкий график подработки.

32 процента из тех, кто уже подрабатывает или собирается делать это в будущем, готовы уделять время подработке ежедневно. Не хотят подрабатывать и не собираются искать подходящие вакансии только 3 процента опрошенных.

Самым популярным видом желаемой подработки стала сборка заказов в магазине — ее назвали 14 процентов респондентов. Также в перечень вошли профессии водителя (11 процентов), курьера (10 процентов), репетитора (7 процентов), маркетолога (6 процентов), строителя (5 процентов).