Россияне перечислили лучшие города для работы на удаленке

Жители российских регионов перечислили лучшие города для карьеры на удаленке. Об этом говорится в исследовании сервиса по поиску работы Superjob, результаты приводит РИА Новости.

Так, лучшими городами россияне назвали Москву, Казань и Новосибирск, а худшими — Челябинск и Омск.

Российская столица оказалась учшим городом для карьеры на удаленке, считает каждый второй москвич, работающий дистанционно (51 процент). Казань и Новосибирск признали лучшим мегаполисом для построения карьеры удаленных работников по 43 процента респондентов.

При этом меньше всего шансов на карьеру видят жители Челябинска и Омска: 9 и 8 процентов опрошенных соответственно считают эти города худшими для роста по службе.

Только 40 процентов жителей Санкт-Петербурга считают свой город подходящим для удаленной карьеры. В Екатеринбурге эта доля составила 29 процентов, в в Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону — по 25 процентов.

В октябре исследование сервиса «Работа.ру» определило долю россиян, желающих навсегда остаться на удаленной работе. Согласно результатам опроса, всегда работать дистанционно хотела бы четверть опрошенных. 36 процентов респондентов заявили, что вообще не хотели бы трудиться удаленно. Одна пятая россиян смогла бы комфортно работать в удаленном режиме не дольше месяца, еще 18 процентов — от одного до трех месяцев.