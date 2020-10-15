Определена доля желающих навсегда остаться на удаленке россиян

Исследование сервиса «Работа.ру» определило долю россиян, желающих навсегда остаться на удаленной работе. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно результатам опроса, всегда работать дистанционно хотела бы четверть опрошенных. 36 процентов респондентов заявили, что вообще не хотели бы трудиться удаленно. Одна пятая россиян смогла бы комфортно работать в удаленном режиме не дольше месяца, еще 18 процентов — от одного до трех месяцев.

Среди преимуществ работы из дома респонденты перечислили экономию времени и денег на дорогу (54 процента). Еще 34 процента опрошенных видят пользу удаленной работы в более низких шансах заразиться коронавирусом. Для 31 процента россиян удобство удаленки заключается в возможности самостоятельно распоряжаться своим временем. Еще 16 процентов отметили большее количество времени для общения с семьей.

В опросе приняли участие более 5,3 тысячи человек.

Ранее психолог Екатерина Игонина назвала способы снизить тревожность на удаленке. По ее словам, для этого необходимо делать зарядку, танцевать и ходить пешком перед сном. Также она посоветовала разграничить рабочие и домашние дела, четко соблюдая границу между ними — то есть заниматься разными задачами в строго определенные часы.