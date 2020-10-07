Названа польза от коронавируса для работы

Британские исследователи назвали пользу от коронавируса для офисных работников. С уходом на удаленку работать для «белых воротничков» стало комфортнее. Об этом говорится в исследовании Британского офисного совета (British Council for Offices), пишет The Guardian.

По его данным, большинство работников офисов как на уровне руководителей, так и на уровне рядовых сотрудников не хотят возвращаться в офис на пятидневку после того, как пандемия окончательно отступит. В будущем они предпочитают чередовать работу из офиса с работой из дома.

В то же время эксперты признают, что полностью от офисов отказаться не удастся, поскольку они важны для обучения неопытных сотрудников. Кроме того, некоторые люди работают эффективнее в команде и нуждаются во взаимодействии с коллегами.

Ранее российские эксперты предсказали, что со временем более гибкие рабочие пространства заменят классические офисы. Специалисты ожидают, что многие компании со временем предпочтут работать в коворкингах и сервисных офисах.