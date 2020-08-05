Россияне заскучали по офисной работе

Большинство россиян, переведенных на удаленную работу в рамках борьбы с коронавирусом, хотели бы вернуться в офис. Об этом свидетельствуют результаты опроса компании IDF Eurasia (Moneyman), которые оказались в распоряжении ТАСС.

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О желании работать из офиса заявили 63 процента россиян. При этом производительность труда при работе из дома снизилась на 35 процентов, сообщают представители кадровых служб и руководящего звена. В качестве основных причин, которые повлияли на эффективность работы, респонденты назвали респондентов назвали апатию или депрессию (33 процента), нехватку живого общения (37 процентов), отвлекающие факторы, такие как необходимость общаться с домочадцами, телевизор, регулярные приемы пищи (30 процентов).

В то же время среди сотрудников IT-индустрии производительность труда увеличилась на 17 процентов. «Это объясняется тем, что для данных должностей требуется усидчивость, а интенсивность и частота взаимодействия с коллегами традиционно находится на невысоком уровне», — объясняется в исследовании.

Для компенсации снижения производительности труда 55 процентов руководителей внедрили дополнительные меры по нематериальному поощрению. Почти четверть компаний ввели штрафные санкции в случае, если работник не справляется с объемом работы в заранее установленные сроки.

Ранее специалисты Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС пришли к выводу, что самым комфортным форматом работы для россиян оказался смешанный — на дому с посещением офиса несколько раз в неделю. Каждый десятый опрошенный захотел продолжать работать из дома, при этом чем выше зарплата, тем больше шансов получить одобрение на такую работу от руководства.