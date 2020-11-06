Россияне не захотели видеть своих детей чиновниками и полицейскими

Худшими занятиями для своих детей россияне назвали профессии дворника, продавца/кассира и уборщика. Об этом свидетельствует опрос сервиса по поиску работы Superjob, результаты которого есть в распоряжении «Ленты.ру».
Такой ответ давали десять, семь и шесть процентов участников опроса соответственно. Также многие не захотели видеть своих детей полицейскими (пять процентов) и чиновниками (четыре процента). Показатели наравне с чиновниками набрали грузчики, водители и учителя.
Карьера врача не привлекает три процента родителей, поскольку «зарплата маленькая, а люди неблагодарные». Среди других неугодных профессий — блогеры, артисты, журналисты, официанты, бармены, курьеры, космонавты, шахтеры, строители, юристы. Еще восемь процентов опрошенных уверены, что плохих профессий не существует.
Исследование проходило с 16 октября по 3 ноября. В нем приняли участие 1,6 тысячи родителей, проживающие в 360 населенных пунктах по всей стране.
Ранее сервис «Работа.ру» рассказал что более половины опрошенных им россиян хотели бы подрабатывать несколько дней в неделю, а 89 процентов планируют найти дополнительное место работы.
Между тем в докладе Всемирного экономического форума «Будущее рынка труда» (The Future of Jobs Report) указано, что в ближайшие пять лет больше всего сокращения грозят наборщикам данных, торговым представителям, внутренним аудиторам и юристам.