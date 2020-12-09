Назван размер ожидаемой россиянами новогодней премии

Опрошенные сервисом «Работа.ру» россияне назвали размер ожидаемой новогодней премии на работе, пишет РБК. Он составил 15 тысяч рублей.

Респонденты ориентировались на величину прошлогодней премии, которую получили 28 процентов опрошенных. У 63 процентов из них ее размер оказался меньше 15 тысяч рублей, у 35 процентов — менее пяти тысяч.

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16 процентов из тех, кому в прошлом году выплатили вознаграждение к новому году, получили от руководства от 15 до 50 тысяч рублей, семь процентов — более 50 тысяч.

40 процентов из тех, кто получил премию в прошлом году, остались недовольны ее размером. При этом в нынешнем году на надбавку рассчитывают 37 процентов респондентов (против прошлогодних 30 процентов).

По 37 процентов из тех, кто рассчитывает на премию в нынешнем году, собираются потратить ее на новогодние подарки, либо отложить. Еще 11 процентов собираются потратить ее на отдых и развлечения в новогодние праздники. 10 процентов планируют потратить ее на праздничный стол, восемь процентов — на подарки для себя.