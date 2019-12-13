Россияне не захотели новогодних корпоративов без премии

Большинство россиян (74 процента) не захотели бы новогодних корпоративов, если бы вместо них была возможность получить премии. Об этом свидетельствуют результаты исследования компании SuperJob.

Чаще всего деньги предпочитают сотрудники в возрасте от 25 до 34 лет и получающие зарплату менее 30 тысяч рублей — 78 и 79 процентов соответственно.

Остальные возрастные группы одинаково лояльны к корпоративам — их выбрали бы 19 процентов опрошенных. Но меньше всего деньги интересуют сотрудников старше 45 лет — 70 процентов. В среднем денежным эквивалентом корпоратива респонденты назвали 4,7 тысячи рублей.

В компании отметили, что несмотря на подавляющее большинство тех, кто предпочитает деньги, за последние пять лет россияне стали лояльнее к вечеринкам. Так, в 2013 году вариант с премиями выбрали 83 процента, а в 2014-м — 80 процентов.

Ранее SuperJob выяснил, что 34 процента работодателей не намерены выделять сотрудникам деньги на премии. В 20 процентах компаний премии получат лишь отдельные работники или отделы, и только 16 процентов хотели бы премировать всех. В свою очередь на выплату в конце года надеются 29 процентов опрошенных.

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