Названо число оставшихся без новогодних премий россиян: треть работодателей (34 процента) не планируют выделять сотрудникам дополнительные деньги. Об этом говорится в исследовании, проведенном порталом SuperJob.
Также опрос показал, что в каждой пятой (20 процентов) компании премии получат некоторые работники или отделы, в 16 процентах работодателей намерены премировать всех сотрудников. Что касается самих работников, то на прибавку рассчитывает почти каждый третий (29 процентов) участник опроса. Высокие ожидания SuperJob связывает с тем, что в прошлом году компаний, выплативших годовые премии, было максимально много за последние 10 лет (45 процентов).
В конце ноября сервис «Авито.Работа» подвел итоги исследования,согласно которому около трети россиян (28 процентов) жалуются, что на их текущем месте работы нет возможности получить премию. Столько же респондентов заявили о готовности сменить работу, если компания премии не платит.