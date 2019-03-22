Денежные премии для чиновников заменят похвалой

Минтруд до конца июня разработает рекомендации для министров и губернаторов по мотивации подчиненных не с помощью денег, а через грамоты, поощрения, поздравления, звания и медали. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В министерстве считают, что нематериальная мотивация «улучшит работу госаппарата, сделает госслужбу более желанной работой и позволит привлечь новые компетентные кадры».

Член экспертного совета при правительстве Александр Сафонов в разговоре с изданием отметил, что таким образом власти хотят снизить объемы финансовых поощрений чиновников. По его словам, в большинстве стран госслужащих мотивируют через премии, пенсии и долгосрочные контракты. В России их сейчас слишком много, поощрение деньгами очень затратно, говорила ранее первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко.

По подсчетам Минфина, в стране насчитывается 1,3 миллиона бюджетников. В 2018 году средняя зарплата работников федеральных органов власти выросла на 5,4 процента и составила 126,6 тысячи рублей. 1 октября она будет увеличена еще на 4,3 процента.

19 марта ведомство объявило о сокращении штата чиновников для повышения зарплат. В 2020 году численность сотрудников территориальных органов власти сократят на пять процентов, в 2021-м — еще на 10 процентов. Штат центрального аппарата за два года уменьшат на 10 процентов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!