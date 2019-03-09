Российская чиновница отказалась от подаренного Porsche

Руководитель агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина отказалась от автомобиля Porsche, который ее молодой человек подарил ей на 8 Марта. Об этом сама Минуллина сообщила агентству «Татар-информ».

«Велела ему продать и инвестировать в Татарстан. Это и есть лучший для меня подарок», — сказала чиновница.

Минуллина подчеркнула, что не нуждается в личном автомобиле, поскольку постоянно работает и ездит в командировки. «Это экономически нецелесообразно!» — заявила она.

Ранее Минуллина рассказала телеведущему Леониду Якубовичу, которого пригласили поздравить женщин в правительстве Татарстана с 8 Марта, что ее молодой человек подарил ей Porsche, но она не знает, что с делать с машиной, поскольку не может получать такие дорогие подарки. По закону российские чиновники имеют право принимать дары стоимостью не более трех тысяч рублей.

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