Подаренный на 8 Марта Porsche поставил российскую чиновницу в тупик

Глава агентства инвестиционного развития Республики Татарстан Талия Минуллина рассказала, что на Международный женский день получила в подарок от молодого человека Porsche, но не знает, что делать с машиной. Видео с Минуллиной появилось в сторис президента Татарстана Рустама Минниханова, сообщает «БИЗНЕС Online».

Чиновница отвечала на вопрос телеведущего Леонида Якубовича, которого пригласили поздравить женщин в правительстве республики. Якубович спросил, есть ли у Минуллиной молодой человек, на что она сказала: «Да, конечно. Подарил Porsche, но я пока не знаю, как его оформлять, потому что мне нельзя». В ответ ведущий попросил дать ему адрес ее бойфренда.

В правительстве Татарстана Международный женский день отпраздновали песнями. Министры хором исполнили композицию с припевом «Вы наши женщины чистое золото, весну несете вместо холода».

По закону российским чиновникам запрещено принимать подарки дороже трех тысяч рублей, если они не связаны с протокольными мероприятиями, служебными командировками или другими официальными событиями. Подарок дороже чиновник обязан передать в государственную собственность, но впоследствии может выкупить его.

Международный женский день — праздник солидарности женщин в борьбе за равные права и эмансипацию. История праздника берет начало в 1910 году, когда на Международной конференции женщин в Копенгагене Клара Цеткин предложила ежегодно отмечать 8 марта день рождения женского пролетариата. Женский день был приурочен к событиям 1857 года, когда 8 марта протестующие против низких заработков и тяжелых условий труда работницы текстильных фабрик Нью-Йорка прошли маршем по улицам города.

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