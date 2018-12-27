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Российское министерство вспомнило судьбу Улюкаева и отказалось от подарков

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Минэкономразвития в этом году не принимает новогодние подарки, рассказал The Bell сотрудник одной из государственных структур.

Собеседник издания сообщил, что руководству министерства были присланы подарки, но получатели оставили только открытку, а остальное вернули обратно. Чиновник из Минэкономразвития подтвердил, что руководители ведомства во главе с Максимом Орешкиным принимают только открытки.

Такой практике, по данным The Bell, следуют не все ведомства: так, помощник неназванного федерального министра сообщала 25 декабря, что подарками «вся приемная уставлена и холодильник забит».

Подарок в виде корзины с колбасой фигурировал в деле против бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, который был осужден за вымогательство взятки у главы «Роснефти». В расследовании она проходила как вещественное доказательство и была уничтожена.

Российским чиновникам законодательно разрешено принимать подарки только в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками, а также с другими официальными событиями. Подарок, стоимость которого превышает три тысячи рублей, чиновник обязан передать в государственную собственность, но впоследствии может выкупить его.

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