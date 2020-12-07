Россияне приготовились работать на пенсии

Пятая часть россиян (22 процента) приготовились работать после выхода на пенсию. Об этом говорится в результатах опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Около 70 процентов не исключили необходимости работать на пенсии, заявив, что это будет зависеть от обстоятельств. Около 7 процентов россиян ответили, что не собираются продолжать трудовую деятельность на пенсии. Исследование показало, что чаще всего работать собираются жители городов с населением от полумиллиона человек.

Почти половина россиян (45 процентов) уверены, что пожилым людям нельзя запрещать работать после выхода на пенсию. Около четверти жителей страны (23 процента) считают, что можно только посочувствовать тем, кто вынужден продолжать работать в старости. Только 8 процентов россиян полагают, что пенсионеры занимают рабочие места и мешают строить карьеру молодежи.

Среди основных причин, по которым пенсионеры вынуждены продолжать работу, россияне назвали маленькие пенсии (74 процента), желание помочь детям и внукам (56 процентов) и желание остаться в коллективе и избежать одиночества (32 процента). Менее 20 процентов жителей страны также назвали среди причин интерес к работе и привычку работать.