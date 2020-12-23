Онищенко оценил агрессивность нового штамма коронавируса

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что новый штамм коронавируса будет распространяться более интенсивно, но при этом мутация не повлияет на его агрессивность. Его слова приводит RT.

Онищенко отметил, что это тот же самый штамм, однако он мутировал и стал более контагиозным. Он добавил, что вирус не первый раз мутирует в этом направлении. «Когда все еще гнездилось в Китае, в провинции Хубэй, в городе Ухани, тогда был сделан первый шаг этого коронавируса, когда он стал более контагиозным», — сказал он.

Ранее министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок сообщил о появлении нового штамма коронавируса SARS-CoV-2 на территории страны. Мутировавшая форма распространяется быстрее, чем исходная, и легче передается от человека к человеку. Более 20 государств частично или полностью прекратили авиасообщение с Великобританией. Россия с 22 декабря приостановила пассажирские перевозки на неделю.