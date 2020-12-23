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Биолог предупредила об опасности недолечившихся пациентов с COVID-19

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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Находящиеся в больнице пациенты с COVID-19 должны оставаться в медучреждении до полного выздоровления, если получают лечение, которое потенциально может спровоцировать мутацию коронавируса. Об этой опасности в разговоре с РИА Новости предупредила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

«С положительным тестом на COVID-19 надо долечиваться, а не домой выписывать. Даже если больше нет угрозы для жизни», — сказала она.

По ее словам, врачам необходимо наблюдать за пациентами, которым требуется продолжительное лечение, и фиксировать, с какими остаточными вирусами они отправляются домой.

Ранее Баранова сообщила, что применение противовирусных препаратов фавипиравира и ремдесивира, а также лечение высокими концентрациями конвалесцентной плазмы могут привести к появлению мутировавших вариантов вируса. Биолог добавила, что вирус подвергается селекции и получается больше разных мутаций, когда совершенствуются методы терапии. В ходе этого процесса инфекция учится приспосабливаться к организму хозяина и может стать менее смертельной.

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