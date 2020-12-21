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Биолог раскрыла естественную причину мутации коронавируса

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Фото: Toby Melville / Reuters

Биолог, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова в интервью «Ленте.ру» раскрыла естественную причину мутации коронавируса.

Специалист со ссылкой на научной описание нового штамма коронавируса заявила, что конфигурация нового типа соответствует тому, что данный вирус эволюционировал внутри одного хозяина в течение длительного времени.

Она пояснила, что скорее всего вирус мутировал у человека с иммуносупрессией, либо у людей, в тканях которых вирус подвергался факторам дополнительного отбора. «Например, если пациента лечили высокими концентрациями конвалесцентной плазмы или противовирусными препаратами фавипиравир или ремдесивир», — сказала она. Как считает биолог, такие препараты портят вирусную полимеразу, поэтому SARS-CoV-2 смог накопить большое количество мутаций.

Она заключила, что главный вывод не то, что такая мутация коронавируса более заразна. По ее словам, необходимо иметь в виду, что при лечении можно ожидать появления других мутаций, совершенно независимых от того, что появился в Великобритании.

По мнению Барановой, если все страны закроют границу с Англией, это ничего не изменит, поскольку новые мутации все равно появятся. «Может, они уже существуют в том же Владивостоке или в Липецке. Просто мы пока о них еще не знаем», — сказала она, добавив, что чем лучше лечить людей, тем больше вирус подвергается селекции и получается больше разных мутаций.

Она заключила, что это совершенно нормальный процесс эволюции вируса, который приспосабливается к организму хозяина. «Думаю, может, даже и хорошо, что появился этот штамм. Бессимптомных станет больше, тяжелых пациентов — меньше», — сказала биолог.

14 декабря министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок сообщил, что в стране обнаружен новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, который распространяется быстрее, чем исходная форма. По его словам, вирус легче передается от человека человеку и, следовательно, более заразен. При этом Всемирная организация здравоохранения заявила, что не отмечает воздействие новой мутации SARS-CoV-2 на летальность. Также в организации сомневаются, что новый штамм окажет влияние на эффективность вакцин.

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