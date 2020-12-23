Привитый «Спутником V» Оливер Стоун заговорил о роли русских во Второй мировой

Американский режиссер Оливер Стоун порассуждал об отношениях своих сограждан с русскими, напомнив о роли последних во Второй мировой войне. Беседа с кинематографистом опубликована в газете «Известия» в среду, 23 декабря.

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Стоун признался, что при виде критикующих Россию американцев у него возникает желание заявить им: «Ваш дед, отец, мать могли бы быть мертвы, если бы не Россия. Если бы не она, то Америке и Великобритании пришлось бы принести на алтарь войны куда больше жертв. Русские пожертвовали собой и спасли вас».

Режиссер, ранее в декабре привившийся российской вакциной от коронавируса «Спутник V», посетовал на то, что американцы не понимают его, когда он пытается объяснить им роль России во Второй мировой войне, а молодое поколение и вовсе не знает, что это такое. «Они говорят на каком-то своем языке, сплошные "зиппи-зуппи-заппи". А одеваются так, что я даже не могу отличить мальчика от девочки», — пожаловался 74-летний Стоун.

В январе Оливер Стоун предсказал США возмездие за зло, назвав свою родину очень коррумпированной страной.